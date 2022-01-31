Бенфіка виставила Яремчука на трансфер, – ЗМІ

Бенфіка планує вказати "на двері" Роману Яремчуку. Португальський клуб залишився незадоволений грою українського форварда.

Несподіване рішення Бенфіки

Як інформацією видання, "орли" вже виставили нападника збірної України на трансферний ринок. Бенфіка хоче виручити за трансфер Романа Яремчука не менше 17 мільйонів євро.

Варте уваги Владислав Супряга – гравець Сампдорії

Португальці хочуть повернути у бюджет клубу гроші, які вони витратили на перехід українця. Швидше за все, що наступною зупинкою Яремчука стане англійський чемпіонат. Роман може стати одноклубником Віталія Миколенка в Евертоні.

Бенфіка залишилась незадоволена грою Романа, тому хоче продати його в іншу команду.

Кар'єра Яремчука у Бенфіці

Роман Яремчук прийшов до португальського клубу у липні 2021 року.

У сезоні-2021/2022 відіграв 29 матчів, у яких забив 7 голів та зробив 5 асистів.

Його угода з Бенфікою розрахована до 30 червня 2026-го.