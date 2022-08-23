Бенфіка відправила Динамо у Лігу Європи: кияни зазнали розгромної поразки у Лісабоні

У вівторок, 23 серпня, київське Динамо зіграло у другому поєдинок раунду плей-офф відбору Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2022/2023. На жаль, "біло-сині" не витримали тиску Бенфіки.

Бенфіка – Динамо 3:0

Голи: Отаменді, 27, Сілва, 40, Нерес, 42

Кияни розпочали свій єврокубковий шлях з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. За сумою двох зустрічей "біло-сині" здолали Фенербахче (0:0, 2:1). У третьому раунді кваліфікації підопічні Динамо грало проти австрійського Штурма. Вдома український клуб переміг з рахунком 1:0, а на виїзді – 2:1, пише 24 канал.

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Бенфіка розпочала з третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Суперником "орлів" був датський Мідтьюлланн. Перша гра закінчилася із рахунком 4:1 на користь Бенфіки, а друга – 3:1 також за "орлами".

Перший матч, який був домашнім для Динамо, закінчився з рахунком 0:2 на користь португальського клубу. Матч-відповідь приймав стадіон "Ештадіу да Луж" у Лісабоні.

На 27-хвилині матчу господарі вже вийшли вперед. Колишній гравець Шахтаря Давід Нерес відзначився результативною дією, він з правого флангу виконав навіс на Отаменді. Ніколас ударом головою з кількох метрів пробив у ворота киян.

Відео першого голу

За 5 хвилин до закінчення першого тайму Динамо "орли" збільшили перевагу. Олександр Сирота віддав назад на Бущана. Однак його пас виявився занадто слабким, Рафа Сілва перехопив м'яч та пробив повз голкіпера.

Відео другого голу

На цьому Бенфіка не зупинилася. Через дві хвилини гол забив Нарес, пробивши у дальній кут воріт.

Відео третього голу

У другому таймі киянам не вдалося покращити своє становище. Бенфіка тим часом не надто старалася забити ще, хоча продовжувала тримати в напрузі оборону гостей.

Статистика киян є дуже і дуже сумно. Нуль. Саме скільки ударів завдали кияни у ворота суперників, тоді як Бенфіка – 9.

Бенфіка виходить до групового етапу Ліги чемпіонів, а Динамо вилетіло до Ліги Європи. Своїх суперників кияни дізнаються в п'ятницю, 26 серпня.