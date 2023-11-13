Трубін допоміг Бенфіці здійснити шалений камбек проти Спортінга та вийти в лідери – відео

У неділю, 12 листопада, відбувся центральний матч 11-го туру чемпіонату Португалії. Бенфіка на своєму полі приймала Спортінг.

Бенфіка – Спортінг 2:1

Голи: Невес, 90+4, Тенгстедт, 90+7 – Дьокереш, 45

Перед очною зустріччю команди посідали перші дві сходинки в турнірній таблиці. "Орли" з 25-ма очками йшли другими, а лідером були "леви", які мали 28 залікових пунктів, пише 24 Канал.

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Суперкамбек допоміг Бенфіці вийти на перше місце

Анатолій Трубін провів сьомий поспіль матч в основному складі у чемпіонаті та зробив важливий внесок у підсумкову перемогу своєї команди.

У середині першого тайму воротар збірної України здійснив 2 сейви протягом трьох хвилин, відбивши удари Усмана Діоманде та Педру Гонсалвеша. Проте залишити свої ворота "сухими" Трубіну не вдалося. Віктор Дьокереш вбіг до штрафного майданчика Бенфіки та з гострого кута сильним ударом у ближній кут відкрив рахунок у зустрічі.

На 51-й хвилині гості залишилися у меншості після грубої гри від Гонсалу Ігнасіу. З цього моменту матч повністю змінив свій характер і Бенфіка постійно атакувала, намагаючись зрівняти рахунок, та не підпускала суперників до воріт Анатолія Трубіна.

Попри ігрову перевагу, господарям не вдавалося створювати велику кількість гольових моментів. Ті ж, що виникали, не були реалізовані. Так тривало до останніх хвилин компенсованого вже часу. Але після цього розпочався шалений камбек, за що ми в тому числі й любимо футбол.

На кутовий на 90+4 хвилині прийшов навіть Анатолій Трубін, але голом відзначився Жуан Невес, а вже через 3 хвилини перемогу "орлам" приніс данський нападник Каспер Тенгстедт.

. Таким чином Бенфіка зрівнялася зі Спортингом за кількістю набраних очок та очолила таблицю чемпіонату Португалії завдяки додатковим показникам, топ-3 замикає Порту, у якого на 3 очки менше від лідерів.

Дивіться відеоогляд матчу Бенфіка – Спортінг