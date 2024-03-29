Парад нереалізованих пенальті та кліншит Трубіна: Бенфіка мінімально здолала аутсайдера

У п'ятницю, 29 березня, відбулися матчі 27-го туру чемпіонату Португалії. В одному з них лісабонська Бенфіка приймала на власному полі Шавеш.

Бенфіка – Шавеш 1:0

Гол: Невіш, 68

Нереалізовані пенальті: Ді Марія, 26 (Б), Кабрал, 66 (Б)

Після міжнародної паузи поновилися національні чемпіонати. У Португалії наша увага була прикута до поєдинку Бенфіки, за яку виступає Анатолій Трубін, пише 24 Канал.

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Непроста перемога над аутсайдером

Український голкіпер за традицією зайняв місце у воротах. Гості не створили загроз Трубіну. За весь ігровий час вони не завдали жодного удару у площину воріт.

Однак у гравців Бенфіки також виникли проблеми з реалізацією. Вони марнували момент за моментом. На 23-й хвилині зустрічі "орли" отримали право на пробиття пенальті. До позначки підійшов Ді Марія. Проте голкіпер Шавеша розгадав задум чемпіона світу та відбив удар.

Головний аутсайдер чемпіонату Португалій спіймав кураж, намагаючись звести матч до нічиєї. На 63-й хвилині другого тайму суддя поставив ще один одинадцятиметровий у ворота Шавеша. Відповідальність пробити пенальті взяв на себе Кабрал, але бразилець теж не зумів переграти голкіпера.

У цьому епізоді рефері помітив порушення і дав нагоду Кабралу вдруге пробити з позначки. Проте і з другої спроби форвард змарнував шанс.

Лише на 68-й хвилині зустрічі Жуан Невіш зі складного становища забив переможний гол, який став єдиним у матчі.