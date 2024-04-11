Трубін навіть не спітнів: Бенфіка здобула перемогу над кривдником Шахтаря в Лізі Європи

Португальська Бенфіка виглядала більш впевнено за Марсель у домашній зустрічі. Втім Анатолій Трубін таки пропустив після єдиного удару суперника у ствір.

Бенфіка – Марсель 2:1

Голи: Рафа Сілва, 16, Ді Марія, 52 – Обамеянг, 67.

У четвер, 11 квітня, відбулись перші чвертьфінальні матчі Ліги Європи 2023-2024. У турнірі залишився єдиний представник України Анатолій Трубін, який виступає за Бенфіку, пише 24 канал.

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Легка перемога португальців

Лісабонцям на цій стадії у суперники дістався французький Марсель. Саме цей клуб завершив виступи Шахтаря в єврокубках цього сезону, тому у нашого кіпер була додаткова мотивація на гру.

Трубін вже традиційно з'явився в основі "орлів". Бенфіка цього сезону грає нестабільно, але у зустрічі з Марселем португальці досягли свого без суттєвих надзусиль.

Вже на 16 хвилині рахунок відкрив Рафа Сілва, який завершив красиву комбінацію партнерів. Захист гостей явно не встигав за діями гравців Бенфіки.

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Трубін без роботи

Непогані моменти мали Невеш та Нерес, але ексгравцю Шахтаря замість голу вдалось відзначитися асистом. Давід вибіг у непогану контратаку разом з Ді Марією та допоміг аргентинцю подвоїти рахунок.

Марсель же був недостатньо гострим в атаці, але першим же ударом в ствір змусив Трубіна капітулювати. Антоніу Сілва дав Обамеянгу втекти сам на сам із українцем і П'єр-Емерік реалізував свій шанс.

В іншому команда Жана-Луї Гассе залишила Трубіна фактично без роботи. Бенфіка ж довела гру до перемоги і теперь підходить до матчу-відповіді у статусі явного фаворита.