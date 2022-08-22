Бенфіка – Динамо: хто транслюватиме вирішальний матч команди у кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське Динамо опинилося в кроці від групового етапу Ліги чемпіонів. Правда цей крок буде доволі важкий, адже киянам треба перемагати португальську Бенфіку на її полі з різницею у три голи.

Динамо програло Бенфіці у першому матчі між командами з рахунком 0:2. Тоді кияни двічі пропустили ше до перерви й не зуміли відігратися.

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Тепер у матчі-відповіді, який відбудеться 23 серпня в Лісабоні, Динамо треба вигравати з різницею у три голи чи більше. Якщо Динамо переможе з різницею у два голи в основний час, то на команди очікуватиме додатковий час, і, можливо, серія пенальті. Решта результатів (поразка, нічия чи перемога з різницею в один гол) не принесе Динамо бажаного – путівку в Лігу чемпіонів.

Хто покаже матч Бенфіка – Динамо

Плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів вже відноситься до так званої основного етапу змагань. І продажем прав на трансляцію цих матчів займається вже УЄФА, а не команди. Правами на показ матчів Ліги чемпіонів в Україні володіє Megogo. Тож саме на цій платформі й відбудеться показ матчу Бенфіка – Динамо. Коментуватимуть цей матч Сергій Лук'яненко та Вадим Скічко. Гра розпочнеться о 22:00.

Окрім того, трансляція матчу буде доступна і на платформі VoliaTV, яка теж офіційно показує матчі Ліги чемпіонів в Україні.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Бенфіка – Динамо.