Бенфіка – Динамо: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське Динамо у вівторок, 23 серпня, зіграє матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Текстова онлайн-трансляція матчу на сайті 24 каналу.

Матч Бенфіка – Динамо розпочнеться о 22:00. Саме в цьому матчі й визначиться, яка команда вийде до групового етапу Ліги чемпіонів, а яка вилетить до Ліги Європи.

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Перший матч, який був домашнім для Динамо, закінчився з рахунком 0:2 на користь португальського клубу. Тим самим Динамо продовжило невдалу для себе статистику – в шостому поспіль матчі не може ні обіграти, ні забити Бенфіці.

На гру до Лісабона відправилися 26 гравців, у тому числі Сергій Сидорчук та Денис Гармаш, які пропускали перший матч через дискваліфікацію.

Текстова онлайн-трансляція матчу Бенфіка – Динамо буде доступна в цій новині.