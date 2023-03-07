Яремчук проти колишньої: стартові склади на матч 1/8 фіналу ЛЧ Бенфіка – Брюгге

У вівторок, 7 березня, відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якому Бенфіка прийматиме Брюгге. Тренерські штаби команд визначилися зі стартовими складами.

Перший поєдинок суперників завершився перемогою португальської команди з рахунком 2:0. Бельгійці у матчі-відповіді спробують взяти реванш за домашню поразку.

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З перших хвилин матчу на поле вийде український форвард Брюгге Роман Яремчук. Для нього стадіон "Ештадіу та Луш" не буде чужим, адже футболіст збірної України у сезоні 2021/22 захищав кольори "орлів".

Стартові склади команд

Бенфика: Влаходимос – Гримальдо, Отаменди, Антонио Силва, Ба – Шикиньо, Флорентину – Рафа Силва – Жоау Мариу, Эурснес – Рамуш.

Влаходимос – Гримальдо, Отаменди, Антонио Силва, Ба – Шикиньо, Флорентину – Рафа Силва – Жоау Мариу, Эурснес – Рамуш. Брюгге: Миньоле – Силла, Мехеле, Клинтон Мата – Майер, Сова, Ванакен, Нильсен, Бьюнекен – Яремчук, Ланг.

В нинішньому сезоні Ліги чемпіонів українець провів 3 матчі за Брюгге, але результативними діями не відзначився. У чемпіонаті Бельгії Роман теж не вражає ефективністю – 2 голи та 3 асисти у 19 матчах.

Стартовий свисток арбітра сповістить про початок матчу Бенфіка – Брюгге о 22:00.