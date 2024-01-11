Трубін пропустив 2, але був на висоті: Бенфіка вийшла у чвертьфінал Кубка Португалії: відеоогляд

У середу, 10 січня, відбулися поєдинки 1/8 фіналу Кубка Португалії. В одному з них Бенфіка на своєму полі приймала Брагу.

Бенфіка – Брага 3:2

Голи: Рафа Сілва, 42, Кабрал, 45, Еурснес, 70 – Жоау Маріу, 8 (автогол), Саласар, 49

В основному складі лісабонського колективу вийшов український голкіпер Анатолій Трубін. Попри 2 пропущені голи він провів дуже надійно матч та допоміг своїй команді пробитися до наступного раунду змагань, пише 24 Канал.

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У поєдинку з Брагою, яка минулого року й вибила Бенфіку з Кубка Португалії, український голкіпер виконав п'ять сейвів та мав достатньо багато роботи. Вступати у гру Анатолію Трубіну довелося вже на шостій хвилині, коли захисник суперників Віктор Гомес гостро пробив у нижній кут з лінії штрафного майданчика.

Проте вже за мить українцю довелося діставати м'яч зі своїх воріт. Гості забили після розіграшу кутового. Трубін контролював удар, який нанесли по його воротах, проте стався рикошет від Жоау Маріу, що дезорієнтував українця та не залишив йому шансів на порятунок своєї команди – 0:1.

Наприкінці першого тайму Бенфіка змогла не тільки відновити паритет, а й вийти вперед. Протягом трьох хвилин голами за господарів відзначилися Рафа Сілва й Артур Кабрал.

Старт другого тайму видався також неприємним для Анатолія Трубіна. Знову гості забили після розіграшу кутового. Вони зрівняли рахунок завдяки гарматному пострілу від поперечини Родріго Саласара, український воротар намагався зреагувати на нього, але безрезультатно.

Після цього гості активізувалися та могли виходити вперед, але Анатолій Трубін у середині другого тайму здійснив 2 сейви після ударів усе того ж Саласара. Спочатку він закрив ближній кут, а через декілька хвилин зреагував на удар низом вже зі штрафного.

Доля ж поєдинку вирішилася на 70-й хвилині зустрічі, коли норвежець Фредрік Аурснес відзначився результативним ударом після комбінації господарів та встановив остаточний рахунок – 3:2.

Окрім 5 сейвів Анатолій Трубін здійснив 1 перехоплення навіса, 32 дотики до м’яча та віддав 16 з 23 точних передач.

. Наступний матч Бенфіка зіграє 14 січня проти Ріу Аве в рамках чемпіонату Португалії. Поєдинок розпочнеться о 20:00. Наразі "орли" посідають друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від Спортінга на 1 очко.

Дивіться відеоогляд матчу Бенфіка – Брага