Бенфика – Брага 3:2

Голы: Рафа Силва, 42, Кабрал, 45, Эурснес, 70 – Жоау Мариу, 8 (автогол), Саласар, 49

В основном составе лиссабонского коллектива вышел украинский голкипер Анатолий Трубин. Несмотря на 2 пропущенных гола, он провел очень надежно матч и помог своей команде пробиться в следующий раунд соревнований, пишет 24 Канал.

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В поединке с Брагой, которая в прошлом году и выбила Бенфику из Кубка Португалии, украинский голкипер выполнил пять сейвов и имел достаточно много работы. Вступать в игру Анатолию Трубину пришлось уже на шестой минуте, когда защитник соперников Виктор Гомес остро пробил в нижний угол с линии штрафной.

Однако уже через мгновение украинцу пришлось доставать мяч из своих ворот. Гости забили после розыгрыша углового. Трубин контролировал удар, нанесенный по его воротам, однако произошел рикошет от Жоау Мариу, дезориентировавший украинца и не оставивший ему шансов на спасение своей команды – 0:1.

В конце первого тайма Бенфика смогла не только восстановить паритет, но и выйти вперед. В течение трех минут голами за хозяев отличились Рафа Силва и Артур Кабрал.

Старт второго тайма оказался также неприятным для Анатолия Трубина. Снова гости забили после розыгрыша углового. Они сравняли счет благодаря пушечному выстрелу от перекладины Родриго Саласара, украинский вратарь пытался среагировать на него, но безрезультатно.

После этого гости активизировались и могли выходить вперед, но Анатолий Трубин в середине второго тайма совершил 2 сейва после ударов все того же Саласара. Сначала он закрыл ближний угол, а через несколько минут среагировал на удар низом со штрафного.

Судьба поединка решилась на 70-й минуте встречи, когда норвежец Фредрик Аурснес отметился результативным ударом после комбинации хозяев и установил окончательный счет – 3:2.

Кроме 5 сейвов Анатолий Трубин 1 раз перехватил навес, сделал 32 касания мяча и отдал 16 из 23 точных передач.

Справка. Следующий матч Бенфика сыграет 14 января против Риу Аве в рамках чемпионата Португалии. Поединок начнется в 20.00. Сейчас "орлы" занимают второе место в турнирной таблице, отставая от Спортинга на 1 очко.

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