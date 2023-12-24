Що, знову: команда Джошуа хоче організувати третій бій із Усиком

Українська зірка хевівейту Олександр Усик двічі переміг британця Ентоні Джошуа в поєдинках за титули WBA, WBO, IBF, IBO. Однак колишній володар поясів ніяк не може змиритися зі своїм фіаско.

Незважаючи на дві поразки від українця Олександра Усика, Ентоні Джошуа продовжує вірити, що ще зможе стати чемпіоном світу. Підтвердженням стала впевнена перемога британця над шведом Отто Валліном на вечорі боксу в Ер-Ріяді.

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Джошуа хоче отримати від Усика ще один реванш

За словами Бена Девісона, який тренує Джошуа, колишній володар титулів WBA, WBO, IBF, IBO здатен взяти реванш в українця Олександра Усика і повернути своє.

"Ми б хотіли організувати для Ентоні бій з Усиком. Коли він вперше прийшов до нас, я сказав Джошуа – дуже впевнений, що ми можемо допомогти йому зробити це",

– сказав Девісон.

Нагадаємо, що Олександр Усик двічі переміг Ентоні Джошуа. У вересні 2021 року, під час першого бою, британець був фаворитом, але поступився Усику одностайним рішенням суддів. У серпні 2022 року британець за очками програв і в реванші.

Усього на професіональному рингу Джошуа провів 30 поєдинків, у яких здобув 27 перемог та зазнав трьох поразок.

Усик у наступному поєдинку спробує стати абсолютним чемпіоном світу. Для цього українцеві необхідно відібрати пояс WBC в іншого британця Тайсона Ф'юрі.