Британець, якого Усик відправив на пенсію, перебив усі аргументи земляків щодо суддівства – фото

У ніч із 26 на 27 серпня відбувся бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Український боксер зміг у ньому захистити чемпіонські пояси.

Поєдинок виявився скандальним, принаймні таким його намагаються зробити вболівальники британського боксера та його команда. На їх думку, удар британця, після якого Усик упав, був здійснений в корпус, тому рефері мав розпочати відлік у нокдауні, а не надавати Усику час на відновлення через порушення правил Дюбуа.

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Беллью одним фото спростував усі претензії до судді та Усика

Проте не всі на Туманному Альбіоні вважають рішення судді щодо удару нижче пояса помилковим. Тоні Беллью, який завершив кар'єру після поразки від Олександра Усика, розклав усе по поличках, продемонструвавши фото, де видно, що український боксер не підіймав шорти вище, ніж потрібно. Тому прихильникам Даніеля Дюбуа не варто сперечатися, а треба визнати, що все було зроблено правильно й рефері не здійснив помилку.

Усе, що нижче пупка, класифікується як "нижче пояса" в боксі! Це не моя думка, це факт! Такі правила! Ваші шорти не повинні покривати пупок, але якщо вони це зроблять, то туди можна бити! Ця фотографія замінює тисячу слів!

– написав Беллью.



Шорти Усика знаходилися нижче пупка / соцмережі Тоні Беллью

. Раніше свій коментар щодо інциденту у 5 раунді дав промоутер Олександра Усика , виклавши ще одне фото, а також сам український боксер, який наочно на відео показав , що Дюбуа та його команда помиляються.

Відеоогляд бою можна подивитися за посиланням та оцінити самостійно рішення судді, яке виглядає абсолютно правильним.