Тренер збірної Бельгії оцінив шанси України потрапити на Євро-2024
Джерело:"Команда №1"
Головний тренер збірної Бельгії Доменіко Тедеско поділився думками про шанси України вийти на Євро-2024. Він вірить у "синьо-жовтих".
На думку топового тренера європейської збірної, багато залежатиме від настрою, мотивації та готовності всіх команд. Однак він все ж таки виділив збірну України.
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Тренер топової збірної виокремив українців
"На мій погляд, із цієї четвірки претендентів найбільш реальні шанси пробитися на Євро до Німеччини має все-таки збірна України. І не тільки тому, що на папері її склад виглядає дещо кращим.
За останні 2–3 роки у складі цієї збірної з'явилася ціла група молодих талановитих футболістів, які знайшли своє місце у дуже серйозних клубах Європи, де вони стали не простими статистами, а лідерами й авторитетами, про яких говорить вся футбольна Європа", – зазначив фахівець.
Тедеско наголосив, що коли головні гравці національної команди виступають у п'ятірці найсильніших чемпіонатів континенту – це серйозний і вагомий аргумент.
"Але для мене важливий і інший момент – це стиль гри команди, її футбольна філософія та пріоритети. Футбол, у який сьогодні грає збірна України, – це сучасний, модерний, європейський рівень. Це дух часу. Можливо, в українців не завжди і не все виходить, але ця команда на правильному шляху, а тому і логічний прогрес, який ми спостерігаємо в її грі останніми рокам", – додав Тедеско.
Що відомо про вирішальний матч
- Якщо Україна вийде на Євро-2024 – потрапить в групу до Бельгії, Румунії та Словаччини.
- Матч проти Боснії і Герцеговини у відборі Євро-2024 відбудеться 21 березня о 21.45. Переможець зустрінеться з Ізраїлем або Ісландією.