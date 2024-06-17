Конкуренти України на Євро: онлайн-трансляція матчу Бельгія – Словаччина

Збірні Бельгії та Словаччини зіграють на чемпіонаті Європи 17 червня 2024. Трансляцію гри у Франкфурті-на-Майні можна дивитися онлайн на сайті 24 каналу.

У понеділок, 17 червня, на Євро-2024 пройдуть матчі першого туру в групі Е. Після гри між Румунією та Україною розпочнеться зустріч наших конкурентів по групі – Словаччини та Бельгії, пише 24 Канал.

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Майбутні суперники України

Бельгійці підійшли до турніру в розбалансованому складі. Атакувальний потенціал "червоних дияволів" вражає, у Доменіко Тедеско є дуже великий вибір гравців у півзахисті та нападі. Лідерами цих ланок є Де Брюйне та Лукаку.

Натомість захист команди викликає певні сумніви. Вертонгена та Алдервейрельда замінюють поки не дуже досвідчені футболісти. А воротарська ланка відверто просідає через сварку між тренером та Тібо Куртуа.

Через це Тедеско відмовився від, можливо, найкращого воротаря світу. До того ж, травми зазнали досвідчені Теат, Вертонген та Меньє, а участь Вітцеля під питанням. Тому оборона бельгійців тому буде молодою.

Словаччина ж навпаки виглядає доволі збалансованою командою, хоч і кадровою нижче класом за Бельгію. У наших сусідів є лідери в кожній із лінії, а тренером є італієць Кальцона, який навчив словаків тактики та дисципліни.

До того ж, збірна Словаччини підійшла до Євро без кадрових втрат, а у відборі впевнено вийшла з другого місця у непростій групі. Оскільки у другому турі підопічні Кальцони гратимуть з Україною, наша команда може сподіватися, що перший тур вплине кадрово на словаків.

Орієнтовні склади:

: Кастельс – Фаес, Вітцель, Дебаст – Кастань, Онана, Мангала, Доку – Де Брюйне – Троссар, Лукаку.: Дубравка – Пекарик, Вавро, Шкріньяр, Ганцко – Куцка, Лоботка, Дуда – Суслов, Боженик, Гараслін.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Бельгія – Словаччина користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Бельгія – Словаччина. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.