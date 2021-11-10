Беленюк та ще 205 найкращих спортсменів та тренерів отримають президентські стипендії

Відомі українські спортсмени, які здобули золоті, срібні та бронзові медалі на Олімпіаді-2021 у Токіо, а також їхні тренери отримають президентську стипендію. Президент України Володимир Зеленський видав відповідний указ про призначення стипендій видатним, молодим та перспективним спортсменам нашої країни з олімпійських видів спорту та їх тренерам.

Хто отримає стипендії

Із загальної кількості стипендій 91 для спортсменів, які посіли призові місця на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи, 84 для тренерів (їх розділять між собою 107 осіб), а також 31 стипендія для найуспішніших юних спортсменів.

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Найбільшу стипендію отримає єдиний український олімпійський чемпіон Токіо – борець Жан Беленюк (16 прожиткових мінімумів для працездатних осіб – приблизно 38 тисяч гривень). Він та інші призери Олімпіади отримуватимуть виплати протягом двох років, решта спортсменів – один рік.

За перше місце на Олімпіаді передбачено 16 прожиткових мінімумів, за друге – 15, третє – 14. Стипендії іншим спортсменам та їхнім тренерам варіюються від 1,5 до 11 прожиткових мінімумів.