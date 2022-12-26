Тимощука нічого не пов'язує з Україною: Беленюк анонсував посилення санкцій до спортсменів з РФ

Чемпіон Олімпійських ігор 2020 та народний депутат України Жан Беленюк прокоментував санкції, під які потрапили російські провладні спортсмени. Серед любителів "руського міра" опинився колишній гравець збірної України Анатолій Тимощук.

Верховна Рада України ухвалила постанову щодо застосування персональних санкцій до спортсменів із Російської Федерації, які підтримали війну проти нашої держави. Серед них знайшлось місце і для громадянина України Анатолія Тимощука.

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Беленюк: Зробимо, щоб Тимощука з Україною більше нічого не пов’язувало

Народний депутат Жан Беленюк прокоментував санкції проти Тимощука.

Я не знаю, чи залишилось у Тимощука ще якесь майно в Україні, але цим рішенням ми зробили все, щоб з Україною його більше нічого не пов’язувало,

– сказав Беленюк.

Список підсанкційних спортсменів розшириться

Крім того, олімпійський чемпіон анонсував поповнення списку ворогів України, які потраплять під обмеження.

"Наразі ми внесли у список 56 спортсменів. Але одразу після публікації цього списку до мене почали телефонувати колеги й називати нові прізвища ворогів України, причому надаючи відеодокази їхніх ворожих поглядів. Тому цей список буде однозначно розширений. Щоб не додавати до нього по одному прізвищу, ми зберемо всіх і внесемо цілим пакетом.

Тепер РНБО повинна промоніторити всіх цих спортсменів, чи мають вони якесь майно в Україні, чи мають активи. Якщо мають – все буде заблоковано. Якщо ні – це буде сигнал іншим прихильникам війни”, – заявив Беленюк.

, термін дії санцій – 10 років. Вони передбачають блокування активів на території України, обмеження торговельних операцій, а також застосування заборон в'їзду на територію України і позбавлення державних нагород.Загалом у переліку санкцій – 18 пунктів.

Ексфутболіст збірної України вже більше п'яти років працює асистентом тренера Зеніта і жодного разу не засудив дії російської армії на території його Батьківщини. У березні цього року Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ позбавив Тимощука тренерської ліцензії, титулів, а також довічно заборонив займатися футбольною діяльністю в Україні.