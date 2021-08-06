Вважаю, що це нонсенс, – Беленюк прокоментував скандал з тренером легкоатлетки Килипко

Згідно з квотами Національного олімпійського комітету України, на змагання допускається лише 1 тренер на 2 спортсменів. Тому потрібно розібратися, чому наставника стрибунки з жердиною Марини Килипко не було в Токіо.

Адже він мав бути поряд зі спортсменкою та налаштовувати її на результат. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

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За його словами, необхідно дізнатися, чому легкоатлетка показала високий 5 результат, але її тренер не був допущений до змагань. Найімовірніше, на Олімпіаду-2020 в Токіо повезли іншу людину замість нього.

"Я вважаю, що це нонсенс. Я не уявляю, як показувати високі результати, коли людина, яка з тобою проходила весь цей шлях, перебуває невідомо де. З цим треба розбиратися. І питати, чому вийшло саме так", – наголосив Беленюк.

Борець також відзначив, що Україна перебуває в десятці країн, яка має найвищі виплати спортсменам за олімпійські медалі:

за "золото" – 125 тисяч доларів;

за "срібло" – 80 тисяч доларів;

за "бронзу" – 55 титсяч доларів.

До того ж влада докладає всіх зусиль, аби спортсмени, які показують високі результати на чемпіонатах Європи й світу, отримували президентську стипендію. І в такий спосіб їх мотивують до результатів.

Якщо буквально 2 роки тому олімпійський чемпіон отримував 15 тисяч гривень на місяць президентської стипендії, наразі він буде отримуватиме більше ніж 32 тисячі,

– повідомив Беленюк.

І додав, що на цьому не збирається зупинятися. Адже ще треба будувати інфраструктурні об'єкти для тренування в кращих умовах. До того ж Україна на Олімпійських іграх у Токіо отримала більше медалей, ніж у Ріо в 2016 році. " Я думаю, що це позитивний сигнал. Треба підтримувати цю тенденцію, розвивати й далі", – підсумував олімпійський чемпіон.

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