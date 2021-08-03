Беленюк, Насібов та Коляденко – у півфіналі Олімпіади з боротьби

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк буде боротися за вихід у фінал Олімпіади в Токіо. Також у півфінал вийшли Ірина Коляденко та Парвіз Насібов.

Українець переміг алжирця Башира Сід Азара. Після закінчення шести хвилин рахунок був 1:1, але перемога в сутичці була присуджена Беленюку, оскільки він взяв бал останнім.

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Суперником українця у півфіналі буде хорват Іван Гуклек. Поєдинок відбудеться 4 серпня.

Цікаво, що днем раніше українець Ленур Теміров поступився в поєдинку за "бронзу" і поразка вийшла максимально прикрою – сутичка завершилася з рахунком 1:1, але українець програв, оскільки китаєць здійснив останню активну дію в поєдинку.

Коляденко та Насібов – теж у півфіналі

Українська борчиня Ірина Коляденко, яка виступає у ваговій категорії до 62 кілограм, вийшла в півфінал Олімпіади.

В 1/8 фіналу українці протистояла представниця Нігерії Аминат Аден. Дозволивши суперниці повести в рахунку 0:4, Коляденко ще в першій трихвилинці притиснула Аден обома лопатками до килима, тобто виконала туше.

У чвертьфіналі Ірина зустрілася з китаянкою Цзя Лун, яка є третьою в світовому рейтингу. Цей поєдинок закінчився навіть ще швидше, ніж проти Аден. Коляденко перевела опонентку в партер і дотиснула китаянку на туше.

У півфіналі Олімпіади Ірина Коляденко зустрінеться з чемпіонкою світу 2019 року Айсулуу Тінібековою з Киргистана.

У греко-римській боротьбі Парвіз Насібов здобув другу перемогу.

У 1/4 фіналу вагової категорії до 67 кг українець переміг Артема Суркова (РОК).

Насібов поступався з рахунком 0:1. Далі здобув два очки, але судді скасували його результативну дію. Все ж у другому періоді Насібов зрівняв рахунок. Після закінчення шести хвилин рахунок був 1:1, але перемога в сутичці була присуджена Насібову, оскільки він взяв бал останнім.

Раніше, у 1/8 фіналу вагової категорії до 67 кг українець переміг Фредеріка Бьєррехуса (Данія) (5:1).

Півфінальні сутички Насібова та Коляденко відбудуться 3 серпня у вечірній сесії.