Беленюк емоційно відреагував на бажання українського борця Новікова змінити громадянство

Eкраїнський борець греко-римського стилю Жан Беленюк поділився думками щодо інформації про те, що його колега Семен Новіков може змінити громадянство на болгарське. Обидва виступають у ваговій категорії до 87 кілограм та є конкурентами за право називатися першим номером збірної.

Беленюк вважає, що спортивні функціонери в Україні мають зробити все, щоб борець Семен Новіков залишився виступати під українським прапором.

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Не можна розкидатися спортсменами, які вже показали значний результат і мають потенціал його розвивати. Робити такі подарунки іншим країнам – не в наших інтересах. Україна вже вклала у Семена значні ресурси. Федерація та Міністерство спорту мають зробити все, щоб він залишився. Погано, коли спортсмени взагалі думають про те, щоби покинути збірну,

– заявив Жан.

Ця історія стала для Беленюка несподіванкою. Він вже поспілкувався з головним тренером збірної Володимиром Шацьким та в.о. президента асоціації Юрієм Копитком, які зацікавлені в тому, щоб Семен залишився.

"Знаю, у нього зараз непростий етап: така сама травма плеча, як і перед Олімпіадою. Його прооперували. Можливо, це психологічно впливає та демотивує. Новіков – сильний спортсмен, який може багато зробити для української греко-римської боротьби. Його потрібно вислухати та зрозуміти, в чому річ", – підсумував борець-депутат.

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