Моє життя ніколи не буде таким, як раніше, – Бех-Романчук про те, як на неї вплинула війна

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук розповіла про те, як повномасштабна війна вплинула на її життя. Спортсменка наголосила, що вже дуже хоче повернутися додому.

Бех-Романчук: Я просто хочу додому

Титулована спортсменка наголосила, що її життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Війна значно вплинула на неї.

Читайте також Вам ніколи не зрозуміти нас, – Бех-Романчук жорстко розкритикувала російську легкоатлетку

Думаю, моє життя ніколи не буде таким, як раніше, тому що все змінилося. Я бачу війну. Раніше я її бачила лише у кіно чи, можливо, чула про неї від дідуся та інших людей. Зараз вся Україна бачить війну, смерті. Ми знаємо, що хочемо бути вільними. Ми знаємо про свободу, адже хочемо жити,

– сказала Марина.

Бех-Романчук наголосила, що найбільше їй хочеться зараз – це повернутися додому.

"Я хочу побачити своїх батьків, хочу на мій стадіон, хочу спати у своєму ліжку. Я втомилась від змін місць для тренувань, змін готелів. У мене 2 валізи, з якими я постійно подорожую. Я просто хочу додому", – додала легкоатлетка.

Невдача Бех-Романчук на ЧС-2022