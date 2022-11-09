Змагатиметься сама з собою: ексбіатлоністка збірної України поверне російське громадянство

Катерина Бех втекла з України після 24 лютого. Вже колишня українська біатлоністка обрала сторону мовчання, ніяк не коментувала напад Росії на Україну, а просто ходила собі по кулінарних майстер-класах у Москві.

Катерина Бех змінила російське громадянство на українське. 24-річна біатлоністка виступала за синьо-жовту збірну з сезону-2018/2019. Було так до 24 лютого 2022 року, пише 24 канал.

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Повернулась до ворожого триколору

Після чого спортсменка виїхала до рідної Росії. Катерина нічого не говорила про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, тому мовчання можна розцінювати, як лише підтримку війни. Тому логічно була виключена із української збірної.

За те дозвілля Бех проводила на кулінарних майстер-класах. Здається, що біатлоністка знайшла собі хобі, адже про виступи за Росію на міжнародних змаганнях може забути надовго.

В останньому сезоні за збірну України найкращим результатом Бех було 5-те місце у змішаній естафеті в австрійському Обертілліаху.

На початку липня Бех похизувалась світлиною у формі збірної ворожої країни. А вже у серпні була включена до складу збірної Московської області. У вересні Катерина виступила на другому етапі Кубка Співдружності в Раубічах та на літньому чемпіонаті Росії.

Довго нічого не було чути за перебіжницю. Як росЗМІ повідомили, що Бех отримав документ, який дозволить їй протягом найближчих трьох місяців повернути собі російське громадянство.