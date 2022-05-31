"Бажаю всім сибірського здоров'я": росіянина Позднякова звільнили з посади президента FIE

Європейська конфедерація фехтування (EFC) усунула від посади президента росіянина Станіслава Позднякова. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Культура скасування всього російського"

Відповідне рішення EFC ухвалила під час позачергового конгресу, де більшість проголосувала за дострокове припинення повноважень Позднякова. Він очолював який очолював організацію упродовж шести років.

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У березні, EFC оголосила недовіру Позднякову через повномасштабне вторгнення Росії на територію України.

Печально, що істерика в Європі призвела до "культури скасування" всього російського, навіть у такому благородному виді спорту, як фехтування. За дуже короткий період подібних атак зазнали набагато видатніші мої співвітчизники, які також не захотіли "скасувати" Росію в собі... Бажаю всім спортсменам і тренерам континенту міцного сибірського здоров'я та видатних спортивних результатів,

– написав росіянин.

Також березня пост президента Міжнародної федерації фехтування (FIE) покинув інший росіянин – Алішер Усманов. Він опинився під санкціями як один із російських олігархів, наближених до президента РФ Владимира Путіна.

А 2 березня FIE відсторонила представників Росії та Білорусі від змагань з фехтування.

Що відомо про Познякова

Поздняков – чотириразовий олімпійський чемпіон з фехтування на шаблях.

2018 року очолив Олімпійський комітет Росії.

Провів на посаді президента EFC шість років. Уперше його було обрано 2017 року, 2021-го його повноваження одностайно продовжили ще на п'ять років.

Санкції проти Росії та Білорусі

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт оголосив повний список спортивних санкцій проти Росії та Білорусі.

За його словами, проти цих країн застосовано 125 спортивних санкцій.

Станом на 30 травня застосовано:

олімпійські види спорту – 43 санкції,

неолімпійські – 68 санкцій,

паралімпійські – 12 санкцій,

спільні для олімпійських та неолімпійських – 2 санкції.

Нещодавно народна депутатка України та колишня легкоатлетка Ольга Саладуха наголосила, що повернення Росії до світового спорту можливе лише у разі припинення війни та повного відшкодування усіх збитків, яких завдала російська армія.