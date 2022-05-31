"Желаю всем сибирского здоровья": россиянина Позднякова уволили с поста президента FIE

Европейская конфедерация фехтования (EFC) отстранила от должности президента россиянина Станислава Позднякова. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.

"Культура отмены всего русского"

Соответствующее решение EFC приняла на внеочередном конгрессе, где большинство проголосовало за досрочное прекращение полномочий Позднякова. Он возглавлял возглавлявший организацию в течение шести лет.

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В марте, EFC объявила недоверие Позднякову из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Прискорбно, что истерика в Европе привела к "культуре отмены" всего русского, даже в таком благородном виде спорта, как фехтование. За очень короткий период подобных атак подверглись намного более выдающиеся мои соотечественники, которые также не захотели "отменить" Россию в себе... Желаю всем спортсменам и тренерам континента крепкого сибирского здоровья и выдающихся спортивных результатов,

– написал россиянин.

Также в марте пост президента Международной федерации фехтования (FIE) покинул другой россиянин – Алишер Усманов. Он оказался под санкциями как один из российских олигархов, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину.

А 2 марта FIE отстранила представителей России и Белоруссии от соревнований по фехтованию.

Что известно о Познякове

Поздняков – четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях.

В 2018 году возглавил Олимпийский комитет России.

Провел в должности президента EFC шесть лет. Впервые он был избран в 2017 году, в 2021 его полномочия единогласно продлили еще на пять лет.

Санкции против России и Белоруссии

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт огласил полный список спортивных санкций против России и Белоруссии.

По его словам, против этих стран применено 125 спортивных санкций.

По состоянию на 30 мая применено:

олимпийские виды спорта – 43 санкции,

неолимпийские – 68 санкций,

паралимпийские – 12 санкций,

общие для олимпийских и неолимпийских – 2 санкции.

Недавно народная депутат Украины и бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха подчеркнула, что возвращение России в мировой спорт возможно только в случае прекращения войны и полного возмещения всех убытков, нанесенных российской армией.