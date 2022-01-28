Базель хотів купити Сироту: яку відповідь дало Динамо

Базель все не може заспокоїтись із пропозиціями. Швейцарський клуб хотів оформити трансфер динамівця Олександра Сироти.

Базель ніяк не заспокоїться

Боси швейцарського клубу хочуть поповнити свій склад футболістами української національності. Базель робив пропозиції нападникам Динамо та Шахтаря Владиславу Супрязі та Данилу Сікану.

До теми Базель не цікавиться нападниками Динамо та Шахтаря, – ЗМІ

Однак швейцарці отримали відмову. Ще одну негативну відповідь вони почули у пропозиції по захиснику столичного клубу та збірної України Олександру Сироті. Динамо не захотіло віддавати талановитого оборонця.

Базель робив відразу декілька спроб підписати Сироту, але усі вони були провальними.

У сезоні-2021/2022 Сирота відіграв за "біло-синіх" 18 матчів, у яких забив один гол.

Контракт футболіста з киянами розрахований до кінця вересня 2025 року.

За повідомленням журналіста Ігоря Бурбаса, Базель ще не опустив руки та таки спробує підписати Супрягу чи Сікана. Хоча раніше повідомлялось, що швейцарський клуб не цікавиться українськими форвардами, у їх шорт-листі зовсім інші пріоритетні придбання у лінію атаки.