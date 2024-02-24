Чемпіонство Бундесліги стає все ближче: Баєр побив історичний рекорд німецького футболу – відео
Джерело:Squawka
У п'ятницю, 23 лютого, було зіграно перший матч 23 туру німецької Бундесліги. У ньому леверкузенський Баєр на своєму полі приймав одного з аутсайдерів чемпіонату Майнц.
Господарі здобули перемогу з рахунком 2:1. На старті поєдинку команди обмінялися голами Граніта Джаки та Домініка Кора, а в середині другого тайму вирішальний курйозний м'яч забив Роберт Андріх.
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Фантастична серія
Цей результат дозволив підопічним Хабі Алонсо продовжити свою неймовірну безпрограшну серію. Наразі леверкузенський колектив не знає гіркоти поразок вже у 33 офіційних матчах у всіх турнірах.
Дивіться відеоогляд історичного матчу Баєр – Майнц
Це абсолютний рекорд німецького футболу, попередню найдовшу серію мала мюнхенська Баварія, яка у період з 2019 по 2020 рік не поступалася у 32 поєдинках поспіль.
За даний відрізок Баєр здобув 29 перемог та 4 матчі завершив унічию, команда забила 97, а пропустила лише 24 голи.
Баєр побив рекорд німецького футболу за безпрограшною серією / Фото з соцмереж Squawka
Зазначимо, що наразі команда Хабі Алонсо очолює турнірну таблицю Бундесліги, випереджаючи найближчого переслідувача Баварію на 11 очок (у мюнхенців є один матч у запасі), дійшла до півфіналу Кубка Німеччини та 1/8 фіналу Ліги Європи.Довідка. Наступний поєдинок Баєр проведе 3 березня проти Кельна на виїзді, стартовий свисток пролунає о 16:30.