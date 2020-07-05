Мюнхенська "Баварія" 20-й раз у своїй історії виграла Кубок Німеччини. У фіналі розіграшу 2019/2020 "Баварія" здолала леверкузенський "Баєр".

Баєр – Баварія 2:4

Голи: Бендер, 63, Гаверц, 90+4 (п) – Алаба, 16, Гнабрі, 24, Левандовський, 59, 89

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"Баварія" традиційно для себе агресивно розпочала поєдинок, прагнучи швидко вирішити долю гри, пише 24 канал. Уже на 8-й хвилині Горецка не використав хорошу нагоду вивести "Баварію" вперед.

Леон став адресатом прекрасної передачі, але у стрибку пробив вище воріт.

Через декілька хвилин Левандовський заробив надзвичайно небезпечний штрафний перед володіннями Градецького. Удар з позначки вирішив виконати Алаба і ювелірним пострілом відкрив рахунок.

"Баварія" не збавляла обертів на 21 хвилині нагоду мав Мюллер. Його удар парирував Градецкі. Другий гол у ворота "Баєра" назрівав. Кімміх віддав розкішний пас на хід Гнабрі. Серж увірвався у штрафний та більярдним ударом поклав м'яч у кут.

По перерві "Баєр" увімкнувся у гру і почав створювати гострі нагоди. Стовідсотковий момент не використав Фолланд після прострілу з флангу.

"Баварія" натяк "фармацевтів" зрозуміла і швидко закріпила перевагу. Ноєр, перебуваючі у непростій позиції, точно вибив на Левандовського.

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Роберт технічно приборкав м'яч і метрів з 30-и пробив. Градецкі майже парирував м'яч, але випустив його в останній момент – гол через ляп голкіпера.

На 63 хвилині "Баєр" заклав фундамент для можливого камбеку. Бендер класно заколотив м'яч у ворота Ноєра після кутового – 3:1.

Приблизно 10 хвилин домінували леверкузенці, після чого "Баварія" знову повернулася у гру. Зокрема, на 74 хвилині Левандовському забракло декількох сантиметрів, щоб замкнути простріл Перішича.

На 86 хвилині шанс для "Баєра" змарнував Діабі, не віддавши пас на вільного Бельарабі. Останній був наодинці у штрафному "Баварії".

Мюнхенці добили "Баєр" на 89 хвилині. Левандовський елегантно перекинув Градецкі після пасу Перішича.

У компенсований час "Баєр" відіграв один м'яч після влучного пенальті Гаверца.

4:2 – "Баварія" вдруге поспіль виграла Кубок Німеччини.

Огляд матчу Баєр – Баварія