Баварію можна перемогти: мюнхенці неочікувано програли вдома аутсайдеру Айнтрахту – відео

Мюнхенська Баварія зазнала першої поразки в цьому сезоні. В домашньому матчі команда програла Айнтрахту, для якого ця перемога стала першою в цьому сезоні Бундесліги.

Баварія – Айнтрахт 1:2

Голи: Горецка, 29 – Гінтереггер, 32, Костич, 83

Баварія до цього матчу мала дев'ять поспіль перемог. Остання з них – розгром у матчі проти київського Динамо 5:0 в Лізі чемпіонів.

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Єдиний матч в цьому сезоні, коли мюнхенці не перемогли – проти Боруссії з Менхенгладбаха в першому турі Бундесліги. Тоді гра закінчилася внічию.

Натомість Айнтрахт цей сезон проводить вкрай невдало – виліт з Кубка Німеччини вже у першому турі від команди з третьої ліги, вісім матчів без перемог (шість поспіль нічиїх). І лише в останньому матчі перед цією грою вдалося перемогти – в Лізі Європи обіграти бельгійський Антверпен.

В цьому матчі серії обох клубів могли продовжитися. Баварія в середині першого тайму відкрила рахунок після удару Горецки. Та за три хвилини рахунок на табло був рівним – Костич навісив з кутового, а Гінтереггер пробив головою, відправивши м'яч під перекладину.

Баварія ж продовжила грати у свою гру. За матч гості 21 раз проб'ють по воротах суперника, з яких 11 – у площину воріт. Але забити так і не вдасться.

Натомість чи не єдиний удар по воротах Ноєра у другому таймі принесе гостям перемогу – відзначиться Костич.

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Баварія неочікувано програє та втрачає одноосібне лідерство у турнірній таблиці, давши можливість Баєру зрівнятися за очками. Айнтрахт же підіймається з дна турнірної таблиці.

Відеоогляд матчу Баварія – Айнтрахт