Баварія втримала переможця Ліги чемпіонів високою зарплатою
Джерело:пресслужба Баварії
Мюнхенська Баварія зуміла втримати французького вінгера Кінгслі Комана. Попри чутки про те, що Коман покине Мюнхен, футболістів уклав новий контракт з Баварією.
Коман зароблятиме понад 15 мільйонів євро
У середу, 12-го січня, Баварія повідомила, що уклала новий контракт з Команом, який чинний до 2027 року.
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Автор вирішального голу у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2019/2020 буде отримувати понад 17 мільйонів євро на рік.
Кінгслі Коман / Фото з фейсбуку Баварії
Тепер Коман серед вісімки футболістів Баварії, які отримують понад 15 мільйонів євро. Найбільша зарплата у Роберта Левандовського – 24 мільйони євро.
Баварія тривалий час вела переговори про продовження контракту з Команом. Інтерес до футболіста проявляли Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті та Ліверпуль.
Статистика Комана
- Коман приєднався до Баварії влітку 2015 року, перейшовши з Ювентуса. У складі мюнхенців футболіст виграв Лігу чемпіонів, 6 разів Бундеслігу, тричі Кубок Німеччини та 5 разів Суперкубок Німеччини.
- Окрім того, Кінгслі – переможець Суперкубку УЄФА та клубного чемпіонату світу.
- У футболці Баварії Коман 217 разів виходив на поле. У його активі 46 голів та 52 результативні передачі.