Баварія втримала переможця Ліги чемпіонів високою зарплатою

Мюнхенська Баварія зуміла втримати французького вінгера Кінгслі Комана. Попри чутки про те, що Коман покине Мюнхен, футболістів уклав новий контракт з Баварією.

Коман зароблятиме понад 15 мільйонів євро

У середу, 12-го січня, Баварія повідомила, що уклала новий контракт з Команом, який чинний до 2027 року.

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Автор вирішального голу у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2019/2020 буде отримувати понад 17 мільйонів євро на рік.



Кінгслі Коман / Фото з фейсбуку Баварії

Тепер Коман серед вісімки футболістів Баварії, які отримують понад 15 мільйонів євро. Найбільша зарплата у Роберта Левандовського – 24 мільйони євро.

Баварія тривалий час вела переговори про продовження контракту з Команом. Інтерес до футболіста проявляли Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті та Ліверпуль.

Статистика Комана