Баварія розтрощила Баєр, забивши 5 голів за один тайм: відео

Мюнхенська Баварія здобула 6 перемогу у Бундеслізі сезону-2021/2022. Чемпіони Німеччини 17 жовтня розгромили Баєр у рамках 8 туру Бундесліги.

Баєр – Баварія 1:5

Голи: Шик, 55 – Левандовський, 4, 30, Мюллер, 34, Гнабрі, 35, 37

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Баварія змела Баєр з поля

У Німеччині матч Баварії та Баєр очікували цілих два тижні, адже перед паузою на поєдинки національних збірних ці команди лідирували у турнірній таблиці.

Мюнхенці звично потужно розпочали сезон. "Фармацевти" також намагалися не відставати від Баварії, тому в очному протистоянні клубів очікували справжньої битви за перше місце.

Старт гри виявився дещо істеричним. У діях усіх футболістів було багато браку й м'яч щосекунди змінював господаря. Та попри це Баварія вже на 4 хвилині вийшла вперед.

Мюнхенці вдало розіграли штрафний: Упамекано з меж штрафного виконав простріл на Левандовського й Роберт п'ятою відправив м'яч у сітку.

Польський нападник забив за Баварію вперше за 3 матчі у Бундеслізі.

Після пропущеного голу Баєр спробував забрати м'яч. Але господарі поля залишали надто багато простору для суперника. Перший сигнал про капітуляцію продзвенів після удару Сане в стійку. Ніхто не завадив Лерою пробити з-за меж штрафного.

Згодом з лінії штрафного у руки голкіперу м'яч відправив Горецка. Футболісти Баєра дали Леону "вагон" часу для удару.

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Дитяча гра "фармацевтів" у захисті рано чи пізно мала позначитися на результаті. За 8 хвилин Баварія забила аж 4 голи!

Спершу нестримний Девіс протягнув м'яч у штрафний. Канадець хотів пробити, але гол у партнера вкрав Левандовський. Нападник, мов хижак, швидко спрямував м'яч у сітку. Для Роберта це 9 гол у чинному сезоні Бундесліги. Поляк зрівнявся з Ерлінгом Голандом.

Через 4 хвилини третій гол у поєдинку забив Мюллер. Зюле пробив з меж штрафного й м'яч після дотику до ноги Томаса полетів у сітку.

Баєр пішов розігрувати м'яч з центру поля й, мабуть, подумав, що Баварія заспокоїться. Та мюнхенці відібрали м'яч і провели результативну атаку лівим флангом. Простріл Мюллера точним ударом замкнув Гнабрі.

Через 2 хвилини Серж оформив дубль. Гнабрі у штрафному суперника обігрався з Горецкою та відправив м'яч у сітку. Тільки після цього Баварія дещо заспокоїлася і дозволила Баєру потримати м'яч.

Леверкузенці могли відіграти один гол на 43 хвилині. Діабі потужно "вистрілив" з небезпечної позиції, проте точно в руки Ноєру. Команди пішли відпочивати й Баєру, мабуть, не варто було повертатися на поле…

Цікаво, що Баварія вперше в історії завершила перший тайм виїзного матчу Бундесліги з перевагою у 5 голів.

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Баєр забив гол престижу

Після перерви Баєр створив ще одну нагоду, щоб відіграти принаймні один гол. Демірбай зумів пробити з меж штрафного, однак Ноєр парирував м'яч після його удару.

На 55 хвилині Баєр таки знайшов нагоду для голу. Талановитий Вірц виконав чудовий пас на хід Шику, який попри опір Ернандеса пробив у дальній кут. М'яч від стійки залетів у сітку воріт.

Забитий гол "фармацевтів" не змінив стиль гри: команди вийшли догравати матч. Баварія створила ще декілька нагод для шостого голу. Градецкі відбив дальні удари Зюле та Забітцера.

Вбивчу нагоду змарнував Сане. Лерой невдало пробив головою після чудового навісу у штрафний. А на 85 хвилині Коман з меж штрафного пробив у руки голкіперу. У підсумку гра завершилася розгромною поразкою Баєра.

Після перемоги Баварія повернулася на першу місце у турнірній таблиці. Мюнхенці всього на 1 очко випереджають Боруссію Дортмунд та на 3 – Баєр.