МЮ доволі курйозно скорочує перевагу у матчі проти Баварії в Лізі чемпіонів: відео голу

Баварія та МЮ продовжують гольову феєрію у першому турі групового раунду Ліги чемпіонів. "Червоні дияволи" спромоглись відквитати один гол.

Перша частина матчу була під повним контролем господарів. Саме та Гнабрі зробили комфортну перевагу у рахунку для Баварії 2:0. Вже на старті другого тайму гості із Манчестера змогли вперше засмутити голкіпера суперника, пише 24 Канал.

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"Червоні дияволи" прокинулись

Ерік тен Гаг знайшов потрібні слова для своїх підопічних, які змогли скоротити відставання.

Фернандеш чудово побачив Рашфорда, той віддав далі на Гойлунда, який ударом в один дотик зробив рахунок 2:1. Доволі курйозний гол, якщо враховувати рикошет від ноги футболіста мюнхенського клубу.

Баварія продовжувала вести у матчі, але вже не з таким комфортним рахунком.

Відео голу МЮ у ворота Баварії