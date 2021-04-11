Баварія може втратити ще двох гравців перед важливим матчем із ПСЖ у Лізі чемпіонів

Справи мюнхенської Баварії перед матчем-відповіддю з ПСЖ в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів йдуть не найкращим чином. Два гравці отримали ушкодження у грі Бундесліги проти Уніона.

Кадрові втрати

У суботу, 10 квітня, лідер сезону Баварія несподівано втратила очки з Уніоном, який йде 7-м. Матч завершився нічиєю 1:1.

Цікаво ПСЖ завдяки дублю Мбаппе переміг Баварію на виїзді у Лізі чемпіонів: відео

Відразу два футболісти мюнхенського клубу не змогли дограти поєдинок повністю. Захисник Жером Боатенг та Кінгслі Коман отримали пошкодження та були замінені по ходу зустрічі.

Після мирової "баварці" залишились лідером у німецькій Бундеслізі, хоча могли збільшити свою перевагу на РБ Лейпциг. Зараз різниця між вдома лідерами складає 5 очок.

Після двобою головний наставник Баварії Ганс-Дітер Флік прокоментував кадрові втрати команди: "У Кінгслі забій, у Боатенга болить коліно. У нас є два дні на відновлення. Головне – бути готовими у вівторок".

13 квітня Баварія у Парижі зіграє матч-відповідь проти ПСЖ у рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. У першій зустрічі парижанам вдалось вичавити максимум зі створених моментів. Натомість підопічні Фліка домінували протягом усього матчу, але фортуна того вечора була на стороні французького клубу. У підсумку – 2:3 переміг ПСЖ.