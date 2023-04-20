Мінімально атакуючи: Манчестер Сіті зіграв у нічию з Баварією та вийшов у півфінал ЛЧ

Англійський колектив зміг знову здолати німецький клуб в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів. На "містян" у півфіналі чекає "король" найпрестижнішого європейського турніру.

Баварія – Манчестер Сіті 0:1

Голи: Кімміх, 83 (пен) – Голанд, 57

Після першого матчу: 0:3 на користь "містян"

Баварія та Манчестер Сіті провели матч-відповідь в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів сезону 2022/2023, з якої переможцями вийшли "містяни". "Пивовари" провели достойний поєдинок, проте в знаки далась перемога "блакитних" у попередній зустрічі, пише 24 Канал.

Варте уваги Міланському дербі бути: Інтер пройшов Бенфіку на шляху до півфіналу Ліги чемпіонів – відеоогляд

Якби ж Баварія грала у минулому матчі

Команди відразу продемонстрували свій клас, активно атакувавши одне одного. Баварія намагалась будувати свої атаки через крайніх захисників (Кансело та Павар), проте перший стовідсотковий момент "пивовари" знайшли саме через центр, уже на 16-ій хвилині. Колишній гравець МанСіті Лерой Сане вийшов віч-на-віч з голкіпером містян, проте м’яч дивом пролетів повз ворота.

Через дві хвилини Дайот Упамекано, який провали перший матч з суперниками, побачив перед собою червоне світло за те, що збив Ерлінга Голанда, який вибігав на побачення з Яном Зоммером. Та от після того, як арбітр поспілкувався зі своїм асистентом, рефері червону карту відмінив, оскільки норвезький форвард перебував у офсайді перед зіткненням з французом.

Проте Упамекано свою ж карту отримав у першому таймі, проте жовтого кольору. Після удару гравця МанСіті м’яч влучив у руку французькому захиснику, який стояв у карному майданчику. Логічно, що арбітр призначив одинадцятиметровий удар, виконувати який підійшов Ерлінг Голанд. Норвежський нападник довго не міг пробити пенальті, оскільки гравці Баварії затягували удар, психологічно тиснувши на Голанда. Як результат Ерлінг пенальті не реалізував, запустивши м’яч вище воріт.

У "пивоварів" появилась додаткова мотивація після нереалізованого моменту Голанда. Баварія бігла вперед, била по та повз ворота, проте більшість моментів зміг нівелювати Едерсон, залишивши своїй команді комфортну перевагу над німцями. На останніх хвилинах першого тайму Баварія все ж мала неймовірний момент, оскільки Мусіала прорвався у карний майданчик МанСіті та зміг відіграти пасом голкіпера "містян". М’яч спиною до воріт прийняв Чупо-Мотінг, який п’ятою пробив по воротах, проте на лінії воріт "блакитних" стояла низка гравців Манчестер Сіті, які не дозволили м’ячу зайти у ворота.

Помилки Баварії

У другому таймі гравці англійського клубу, які у першій половині зустрічі не нанесли жодного удару в ствір воріт, активно намагалися покращити статистику. Та от Баварія, яка марила перемогою, на стільки пресингувала, що "містяни" не могли грати першим номером, та от "блакитні" змогли знайти свій поодинокий момент.

На 57-ій хвилині зустрічі Ерлінг Голанд спершу виграв верховий м'яч після виносу від власних воріт. Норвежець отримав м'яч біля карного майданчику суперника, а Дайот Упамекано, який намагався завадити Голанду пробити по воротах, посковзнувся, через що і відразу випав з гри, а Ерлінг без проблем реалізував свій шанс, потужну пробивши у дальній від себе кут воріт – 0:1. Цей гол став для Голанда 35-им у ЛЧ у 27-и матчах.

Гол Голанда вбив інтригу у матчі, та не бажання Баварії. "Пивовари" вже не так гостро атакували, проте намагалися відігратися і гол їм все ж забити вдалось, та от і той з офсайда. Після добивання м’яч у сітку воріт переправив юний Матіс Тель, проте Кінслі Команд, який спершу пробивав по воротях, перебував у положені поза грою під час свого вбігання у карний майданчик МанСіті.

Своє бажання та намагання Баварія все ж змогла перетворити у забитий м'яч. Скандальний Садіо Мане заробив пенальті для своєї пенальті, з близької відстані влучивши у руку захиснику Манчестер Сіті. На 83-ій хвилині, перед пробиттям одинадцятиметрового, до м'яча підійшов Йозуа Кімміх, який впевнено реалізував свою нагоду, надіславши м'яч по центру, відправивши Едерсона у інший кут воріт, 1:1.

До речі. Томас Тухель отримав червону карту за свої надмірні емоції.

Таким чином, Манчестер Сіті, мінімально атакуючи, за сумою двох матчів переграє Баварію, і виходить і півфінал Ліги чемпіонів, де зустрінеться з Реалом, який у двоматчевій зустрічі переграв лондонський Челсі.