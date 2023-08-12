Прихід Кейна не допоміг: Лейпциг виніс Баварію у Суперкубку Німеччини завдяки феєрії іспанця

Команда Марко Розе впевнено здолала чемпіона у першій грі сезону. Успіх "бикам" забезпечив хавбек збірної Іспанії Дані Ольмо.

Баварія – Лейпциг 0:3

Голи: Ольмо, 3, 44, 68 (пен)

Слідом за Англією, Іспанією та Францією футбольний сезон стартував у Німеччині. Цими вихідними у країні проходять перші матчі Кубка, а також був розіграний Суперкубок, пише 24 канал.

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У ньому зустрілись чинний чемпіон Баварія та володар Кубка Лейпциг, що посів третю сходинку минулого сезону. Обидві команди провели серйозну трансферну кампанію влітку. Особливо це стосується "биків".

Кадрові зміни влітку

Клуб залишили одразу троє лідерів Крістофер Нкунку, Домінік Собослаї та Йошко Гвардіол. Їм на зміну прийшли менш статусні, але перспективні футболісти (Лукеба, Бітшіабу, Зайвальд, Карвальо, Опенда, Сімонс).

Баварія ж продала лише Садіо Мане та Янна Зоммера, при цьому придбавши захисника Кім Мін Дже та зірку АПЛ Харрі Кейна. Останні почали матч за Суперкубок з лави для запасних і з'явилися лише по перерві.

Феєрія від Дані Ольмо

До цього Лейпциг вже створив собі комфортну перевагу у два м'ячі. Героєм матчу став іспанець Дані Ольмо. Вже на третій хвилині хавбек прошив Ульрайха після заблокованої подачі зі штрафного.

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А під завісу першого тайму Дані показав суперклас. Іспанець отримав м'яч від Вернера на куті майданчика, пошив у дурні Де Лігта та та Лаймера та пробив між ніж воротареві.

Вихід Кейна, Комана та Горецки не допоміг Баварії відігратися. Натомість Лейпциг забив втретє і знову це зробив Ольмо. У своєму майданчику Мазрауї зіграв рукою і Дані з позначки оформив хет-трик.

Таким чином "бики" входять у сезон на позитивній ноті, здобуваючи перший для себе Суперкубок. Вже за тиждень обидва клуби почнуть свій шлях у Бундеслізі. Баварія відправиться в гості до Вердера, тоді як на Лейпциг очікує виїзна гра з Баєром.

Відео голів матчу Баварія – Лейпциг: