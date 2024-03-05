Камбек Тухеля: Баварія розгромила Лаціо завдяки дублю Кейна та вийшла в 1/4 фіналу ЛЧ – відео

Мюнхенська Баварія примудрилась програти Лаціо у першому матчі 1/8 фіналу. Втім на домашній "Альянц Арені" німці не залишили гостям з Італії ані шансу.

Баварія – Лаціо 3:0

Голи: Кейн, 38, 66, Мюллер, 45+2.

В Лізі чемпіонів розпочалися матчі-відповіді 1/8 фіналу. На вівторок, 5 березня, була винесена гра за участю чемпіона Німеччини Баварії, яка приймала римський Лаціо, пише 24 канал.

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Баварії довелось себе рятувати

Мюнхенці розчаровують цього сезону. Команда Тухеля фактично вже програла чемпіонську гонку Баєру, а з Кубка вилетіла від представника третього дивізіону Саарбрюкена.

Вишенькою на цьому неприємному для фанатів Баварії торті стала поразка у першій грі проти Лаціо. Тоді гол Іммобіле з пенальті приніс перемогу "орлам" та залишив німців за крок від вильоту.

Втім на домашній арені мюнхенці взялись одразу за справу і вже у першому таймі двічі забили у ворота гостей. Спочатку Кейн головою замкнув невдалий удар від Геррейру.

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Самоусунення Лаціо

А перед перервою Мюллер збільшив перевагу господарів, точно пробивши головою після кутового та навісу від Де Лігта. При тому, що Баварія сама прибивала суперника, так ще і не давала Лаціо створити небезпечні моменти.

Римляни жодного разу за весь матч не пробили у ствір воріт Ноєра, тому і шансів відігратися по суті не мали. Баварія ж довела рахунок до розгромного завдяки добиванню Кейна після відбиття кіпером удару від Сане. Тож Баварія стає першим чвертьфіналістом Ліги чемпіонів 2023-2024.

Відеоогляд матчу Баварія – Лаціо