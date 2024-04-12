Баварія хоче замінити свою легенду гравцем збірної України з Ла Ліги

Мюнхенці вже розглядають різні варіанти для заміни Мануелю Ноєру. Серед основних кандидатів для Баварії є воротар Реала Андрій Лунін.

Український воротар Андрій Лунін цього сезону досяг суттєвого прогресу. Голкіпер Реала вдало скористався травмою Тібо Куртуа, після чого зміг виграти конкуренцію у Кепи Аррісабалаги.

До теми Клуб українця націлився на Луніна: у Реалі вивісили цінник, який можуть переплюнути англійці

Баварія хоче українця

Контракт Луніна із мадридцями розрахований до літа 2025 року. Андрій поки не продовжував угоду, а до його персони почали проявляти інтерес чимало європейських клубів.

За інформацією іспанських ЗМІ, Луніним всерйоз зацікавилась Баварія. Мюнхенці придивляються до заміни Мануеля Ноєра, який отримав важку травму. Німці планують посилити позицію кіпера цього літа або у 2025-му.

При цьому Баварія продовжила контракт з Александром Нюбелем до 2029 року. Він наразі виступає в оренді у Штутгарті і найближчі два сезони має грати там же.

Читайте також Реал запропонує привабливий контракт Луніну: наскільки українець ще затримається у Мадриді

У свою чергу Реал хоче продовжити контракт з Луніним найближчим часом. В іншому випадку мадридці спробують продати українця цього літа, щоб не втратити його безкоштовно.

Кар'єра Луніна в Реалі