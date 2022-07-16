У Баварії підтвердили домовленість з Барселоною щодо трансферу Левандовського

Баварія досягнула домовленості з Барселоною щодо трансферу форварда Роберта Левандовського. Директор німецького клубу Олівер Кан зазначив, що угода поки що не підписана.

Кан: Ми досягли домовленості з Барселоною

У Баварії спочатку неохоче сприйняли бажання Левандовского піти з команди, але Кан пояснив таку позицію тим, що керівництво діє в інтересах клубу і намагається досягти найбільшої вигоди.

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"Словом "Баста" потрібно завершувати будь-яку дискусію. Це те, чого ми хотіли відразу. Два місяці тому у нас не було ні пропозиції щодо Левандовського, ні альтернативи. Відтоді ситуація значно змінилася.

Барселона нарешті запропонувала ціну, яка зробила продаж Левандовського розумним для нас. Крім того, останнім часом ми досягли великих успіхів на трансферному ринку. В особі Садьйо Мане ми придбали гравця світового класу. Ми досягли домовленості з Барселоною, але поки лише усної. Робота над угодою ще триває.



Ми завжди тримали кермо, завжди діяли з позиції сили. Зрештою, ми вирішили, що найкраще дати Роберту дозвіл на трансфер. Ми продовжимо добре жити і з цим", – сказав директор клубу.

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