Баварія – Динамо: де дивитись цікавий матч Ліги чемпіонів

Київське Динамо 29 вересня гостюватиме у Мюнхені, де зіграє проти Баварії у груповому раунді Ліги чемпіонів. Уболівальники динамівців зможуть переглянути зустріч в Україні.

Баварія – Динамо: де дивитись матч Ліги чемпіонів

Баварія прийме київське Динамо на "Альянц Арені" у другому туру групового раунду. Стартовий свисток 40-річного італійського арбітра Марко Гуїди пролунає о 22:00 за київським часом.

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У 2021 році канали "Футбол 1/2/3" повністю втратили права на трансляцію матчів єврокубків. Тому уболівальники не зможуть переглянути поєдинки Ліги чемпіонів на цих каналах протягом найближчих сезонів.

Відтепер матч Ліги чемпіонів будуть транслюватися тільки на платформі Megogo. Трансляція зустрічі у Мюнхені Баварія – Динамо відбудеться на Megogo.

Щоб переглянути гру Баварія – Динамо потрібно придбати підписку "Максимальна" або "Спорт". Вартість підписки "Спорт" складає 199 гривень на місяць, а "Максимальної" – 299 гривень на місяць.