Бавария – Динамо: где смотреть матч Лиги чемпионов
Бавария примет киевское Динамо на "Альянц Арене" во втором туре группового раунда. Стартовый свисток 40-летнего итальянского арбитра Марко Гуиды прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
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В 2021 году каналы "Футбол 1/2/3" полностью утратили права на трансляцию матчей еврокубков. Поэтому болельщики не смогут пересмотреть поединки Лиги чемпионов на этих каналах в течение ближайших сезонов.
Отныне матч Лиги чемпионов будут транслироваться только на платформе Megogo. Трансляция встречи в Мюнхене Бавария – Динамо состоится на Megogo.
Чтобы просмотреть игру Бавария – Динамо нужно, приобрести подписку "Максимальная" или "Спорт". Стоимость подписки "Спорт" составляет 199 гривен в месяц, а "Максимальной" – 299 гривен в месяц.
- Команды 8 раз играли между собой в Лиге чемпионов. Дважды победу праздновали киевляне. В пяти матчах победителями с поля уходили игроки немецкого клуба. Еще один поединок завершился ничьей.
- Последний раз клубы встречались аж в 2000 году. Тогда Динамо праздновало победу над соперником из Германии со счетом 2:0.