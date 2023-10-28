8:0, але це не хокей: Кейн забив фантастичний гол із центру поля – неймовірне відео

Футбольний вікенд продовжує тішити уболівальників шаленими матчами та голами. Один із таких був забитий у домашньому матчі Баварії проти Дармштадта у рамках 9-го туру німецької Бундесліги.

Перший тайм минув за дуже рідкісним сценарієм – жодна з команд не забила, але заробила аж три червоні картки. Вже на 4-й хвилині Кімміх залишив Баварію у меншості. Гості вірішили не відставати, тому Гясуля і Маглиця теж достроково закінчили для себе поєдинок, пише 24 Канал.

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Якщо після вилучення на старті гра для мюнхенців була складною, то у другому таймі господарі скористались вже більшістю, наколотивши у ворота Дармштадта аж 8 м'ячів.

Особливої уваги вартує п'ятий гол у зустрічі, коли Кейн отримав передачу від Мюллера та наважився на удар із центру поля. Гаррі побачив, що голкіпер гостей вийшов далеко із воріт, тому перевірив свою футбольну вдачу, яка була на його боці.

Неймовірної краси гол вдався нападнику Баварії, для якого цей м'яч у цьому поєдинку став вже другим. Саме англійський форвард перед цим на 51-й хвилині відкрив рахунок у зустрічі.

Відео голу Кейна з центра поля

На цьому Кейн не зупинився та продовжив разом із партнерами по команді погром суперника. М'яч ще тричі влітав у володіння гостей, а один із голів забив все той же Гаррі, який на 88-й хвилині поставив яскраву крапку у підсумковому рахунку на табло – 8:0, Баварія знищує Дартмштадт.

Баварія продовжує утримувати лідерство у турнірній таблиці Бундесліги – 23 бали. Лише на одне очко менше у другого Баєра.

Після цього надрезультативного поєдинку в активі 30-річного Кейна 14 голів у 13-ти зіграних матчах. Також у доробку Гаррі 7 асистів. Форвард збірної Англії продовжує феєрити у німецькій першості.