Первый тайм прошел по очень редкому сценарию – ни одна из команд не забила, но заработала три красные карточки. Уже на 4-й минуте Киммих покинул Баварию в меньшинстве. Гости решили не отставать, поэтому Гясуля и Маглица тоже досрочно закончили для себя поединок, пишет 24 Канал.

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Роналду считает деньги шейхов, пока Кейн феерирует в Бундеслиге

Если после удаления на старте игра для мюнхенцев была сложной, то во втором тайме хозяева воспользовались уже большинством, наколотив в ворота Дармштадта 8 мячей.

Особое внимание стоит пятый гол во встрече, когда Кейн получил передачу от Мюллера и отважился на удар из центра поля. Гарри увидел, что голкипер гостей вышел далеко из ворот, поэтому проверил свой футбольный характер, который был на его стороне.

Невероятной красоты гол удался нападающему Баварии, для которого этот мяч в этом поединке стал уже вторым. Именно английский форвард на 51-й минуте открыл счет во встрече.

Видео гола Кейна из центра поля

На этом Кейн не остановился и вместе с партнерами по команде продолжил погром соперника. Мяч еще трижды влетал во владение гостей, а один из голов забил все тот же Гарри, который на 88-й минуте поставил яркую точку в итоговом счете на табло – 8:0, Бавария уничтожает Дартмштадт.

Бавария продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице Бундеслиги – 23 балла. Только на одно очко меньше у другого Байера.

К слову. После этого сверхрезультативного поединка в активе 30-летнего Кейна 14 голов в 13 сыгранных матчах. Также в наработке Гарри 7 ассистов. Форвард сборной Англии продолжает феериты в немецком первенстве.