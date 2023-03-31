Після міжнародної паузи чемпіонат Німеччини відновлюється матчами 26 туру. У суботу відбудеться центральна гра не тільки вікенду, а і, можливо, всього сезону – Баварія прийме Боруссію Дортмунд, пише 24 канал.
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Перед перервою на матчі збірних мюнхенці примудрились поступитись Баєру та втратити лідерство. Наразі Баварія відстає на один бал від дортмундців, які цього року виграли 9 з 10-ти матчів Бундесліги. За ці два тижні у Баварії відбулась сенсаційна зміна.
Клуб вирішив попрощатись із Юліаном Нагельсманном, не дочекавшись кінця сезону. А на його місце одразу ж прийшов Томас Тухель, нечужа людина для Боруссії. З 2015 по 2017 роки коуч очолював як раз "джмелів".
При цьому Баварія не тільки зберігає шанси на чемпіонство, а і є одним з головних фаворитів на перемогу в Лізі чемпіонів. Правда, вже у чвертьфіналі на мюнхенців чекає бій із Манчестер Сіті. У свою чергу Боруссія вже вилетіла з турніру від Челсі в 1/8 фіналу.
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Тим часом букмекери визначились із фаворитом "Дер Классікер". На їх думку, Баварія має куди більше шансів на перемогу – 1,50 проти 6,10 на дортмундців. Нічия оцінена у 5,00.
Крім того, експерти абсолютно впевнені у великій кількості голів у дербі. "Тотал більше 2,5" оцінюється всього у 1,37, а ТБ 3,5 – у 1,92. Також немає сумнівів і у тому, що обидві команди заб'ють – 1,50.
Головні претенденти на забитий гол:
- Ерік-Максім Чупо-Мотінг (Баварія) – 2,10
- Серж Гнабрі (Баварія) – 2,20
- Садіо Мане (Баварія) – 2,40
- Кінгслі Коман (Баварія) – 2,50
- Лерой Сане (Баварія) – 2,50
- Юссуфа Мукоко (Боруссія Д) – 2,80
- Томас Мюллер (Баварія) – 3,00
- Альфонсо Девіс (Баварія) – 3,30
- Себастьян Алле (Боруссія Д) – 3,50
- Антоні Модест (Боруссія Д) – 3,50
- Йозуа Кімміх (Баварія) – 3,50
- Доньєлл Мален (Боруссія Д) – 3,50
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Історія зустрічей
Гранди німецького футболу провели між собою 132 очні поєдинки. Подвійна перевага на боці мюнхенців – 65 тріумфів проти 32-х у Боруссії. Ще 35 ігор завершились внічию.
Цікаво, що цього сезону Баварія виграла аж 8 поспіль "Дер Классікер". Останній тріумф дортмундців датується аж 2019 роком. Цього ж сезону у першому колі Боруссія зламала приємну для суперника серію, зігравши вдома внічию 2:2.