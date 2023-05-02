Поб'є Усика однією рукою: батько Ф'юрі принизив українця та назвав наступного короля хевівейту

У таборі Тайсона Ф'юрі досі не можуть заспокоїтися після зриву мегафайту за абсолют проти Олександра Усика. Всю провину, як завжди, перекладають на українського чемпіона.

Тайсон Ф'юрі через надмірну жадібність зірвав перемовини щодо "Бою століття" з Олександром Усиком. Тепер команді "Циганського короля" нічого не залишається, як махати кулаками після бійки.

Читайте також Не в одну ніч із Ф'юрі: промоутер Усика анонсував можливу дату бою проти Дюбуа

Джон Ф'юрі: "Циганський король" – найкращий супертяж у світі

В новому інтерв'ю батько "Циганського короля" Джон Ф'юрі вчергове принизив досягнення Олександра Усика, який володіє трьома основними поясами хевівейту, та вихваляв велич свого сина. Очевидно, що жага до грошей в крові сімейства Ф'юрі.

Тайсон – головний у суперважкому дивізіоні. Жоден інший навіть близько не стоїть. Тож навіщо йому втрачати свій шанс. Він хоче грошей. Він хоче, щоб усім заплатили, але він хоче найбільше, тому що він заслуговує найбільше. Це я йому й говорю. Витягуй якнайбільше. Він може побити Усика однією рукою. І я ризикну своєю шкірою і скажу це у будь-якій компанії. Тайсон "Циганський король" – найкращий супертяж у світі із запасом на морську милю. Поки що нікого й близько поряд немає,

– сказав Джон Ф'юрі.

Втім, у майбутньому батько Ф'юрі бачить нового короля хевівейту. Але це станеться, коли "Циганський король" остаточно повісить рукавички на цвях.

Якщо когось і можна згадати, то цього молодого хлопця, який стане чемпіоном після того, як піде Тайсон. Його ім'я Джаред Андерсон. Я бачив, як він спарингував з Тайсоном. Я бачив, як він бився. Він наступне велике ім'я,

– заявив батько Тайсона Ф'юрі.

Зазначимо, що наразі не відомо про наступного суперника "Циганського короля". Були певні заяви, що ним стане Енді Руїс, який у 2019 році сенсаційно переміг Ентоні Джошуа. Проте остаточне рішення ще не ухвалено.