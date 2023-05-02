Тайсон Фьюри из-за чрезмерной жадности сорвал переговоры по "Бою века" с Александром Усиком. Теперь команде "Цыганского короля" ничего не остается, как махать кулаками после драки.

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Джон Фьюри: "Цыганский король" – лучший супертяж в мире

В новом интервью отец "Цыганского короля" Джон Фьюри в очередной раз унизил достижения Александра Усика, владеющего тремя основными поясами хевивейта, и восхвалял величие своего сына. Очевидно, что жажда денег в крови семейства Фьюри.

Тайсон – главный в супертяжелом дивизионе. Никто другой даже близко не стоит. Зачем ему упускать свой шанс. Он хочет денег. Он хочет, чтобы всем заплатили, но он хочет больше всего, потому что он заслуживает больше всего. Это я ему и говорю. Вытаскивай больше. Он может избить Усика одной рукой. И я рискну своей шкурой и скажу это в любой компании. Тайсон "Цыганский король" – лучший супертяж в мире с запасом на морскую милю. Пока никого и близко рядом нет,

– сказал Джон Фьюри.

Впрочем, в будущем отец Фьюри видит нового короля хевивейта. Но это произойдет, когда "Цыганский король" окончательно повесит перчатки на гвоздь.

Если кого-то и можно вспомнить, то этого молодого парня, который станет чемпионом после ухода Тайсона. Его имя Джаред Андерсон. Я видел, как он спарринговал с Тайсоном. Я видел, как он дрался. Он следующее большое имя,

– заявил отец Тайсона Фьюри.

Отметим, что пока неизвестно о следующем сопернике "Цыганского короля". Были определенные заявления, что им станет Энди Руис, в 2019 году сенсационно победивший Энтони Джошуа. Однако окончательное решение еще не принято.