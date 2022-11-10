"Ми з нетерпінням чекаємо на бій з Ломаченком": батько Хейні проанонсував мегафайт з українцем

Переговори про поєдинок між абсолютним чемпіоном світу Девіном Хейні та Василем Ломаченком стартували. Це підтвердив батько чемпіона.

Український боксер Василь Ломаченко свій наступний поєдинок проведе проти американського боксера Девіна Хейні. Про початок переговорів між сторонами розповів батько абсолютного чемпіона.

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За словами Білла Хейні, його син розглядає тільки одного суперника – і це Василь Ломаченко.

"Ломаченко – чудовий боєць, але ми бачили, як він програв значно більшому Теофімо Лопесу в 2020 році. Здавалося, що Теофімо важить на 7, якщо не на 9 кілограмів більше, ніж Лома. Ми розглядаємо Ломаченка як наступного суперника для Девіна. Давайте зробимо це.

Якщо Ломаченко буде наступним, нам не треба бігти попереду паровоза щодо того, що подумають люди. Головне – битися з такою людиною. Він має чудову команду. Батько Ломаченка – приголомшливий тренер. Це буде гарний бій. Ми з нетерпінням на нього чекаємо", – сказав Білл Хейні.

Нагадаємо, свій останній бій Ломаченко провів проти Джемейна Ортіса . На цьому поєдинку був присутній Девін Хейні, який кинув виклик українському боксеру.

Раніше менеджер Ломаченка Егіс Клімас теж підтвердив підготовку до майбутнього поєдинку проти Хейні.