Гучне святкування: батько тренера МанСіті зник після тріумфу "містян" в ЛЧ, допомогла поліція
Джерело:Gazetta Dello Sport
Помічник головного тренера Манчестер Сіті "посивів" після перемоги своєї команди в Лізі чемпонів. Батько асистента зник під час святкування.
Енцо Мареска, помічник Хосепа Гвардіоли в Манчестер Сіті, загубив батька у прямому сенсі слова. Той вирішив гучно відсвяткувати звитягу свого сина.
Варте уваги Щось стрілило у голові: стюарди вирвали український стяг з рук фана на фіналі ЛЧ – ганебне відео
Не стримуючи себе
Манчестер Сіті обіграв міланський Інтер (1:0) у фіналі Ліги чемпіонів, тим самим погіршивши позиції донецького Шахтаря перед жеребкування групового етапу нової кампанії та перервавши "національну" серію найпрестижнішого клубного турніру. Проте це не єдині дотичні подію щодо фіналу, курйозу після матчу також вистачало.
Після фінального свистка рідня усіх представників Манчестер Сіті доєдналася до святкування тріумфу улюбленої команди, винятком не став Паскуале Мареска (батько Енцо Марески, помічника Хосепа Гвардіоли), який під час забави дивом зник. Ситуація стала настільки неочікуваною, що до пошуків щасливого батька залучали навіть турецьку поліцію. Проте Паскуале Мареску доволі оперативно знайшли живим і здоровим, тому той мав змогу продовжити гучне святкування.
Діяльність Марески
- Варто відзначити, що Енцо Мареска свого часу встиг пограти на низку європейських колективів, у стані яких він вигравав внутрішні титули, зокрема з Ювентусом та Севільєю.
- Свій шлях тренера Енцо розпочав досить недавно, був асистентом головного тренера у таких колективах, як Севілья, Асколі та Вест Хем. Також Мареска мав нагоду бути головним наставником юнацької команди МанСіті U-23 та Парми перед тим, як став помічником Гвардіоли.
- До того ж нещодавно на просторах інтернету гуляло відео, де Мареска весело святкує чемпіонство "блакитних" у одній білизні, чим тренер себе у черговий раз прославив.