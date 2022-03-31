Батько бадмінтоніста Почтарьова загинув від агресії російських окупантів у пекельному Харкові

Агресія Росії принесла біду у сім'я чемпіона України з бадмінтону Артема Почтарьова. У Харкові в спортсмена загинув батько.

Вороги забрали життя батька спортсмена

Уся сім'я бадмінтоніста проживає у Харкові, який став одним із епіцентрів військових дій. В одному з інтерв'ю Артем Почтарьов зізнався, що втратив близьку людину, коли в Україну прийшли росіяни зі своїм "русскім міром".

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Батько Почтарьова загинув від обстрілів русні у Харкові. Після цього Артем хотів поповнити ряди територіальної оборони, але вирішив, що без військового досвіду буде не таким корисним у теробороні, як поза її межами.

Бадмінтоніст, який проживає у Києві, зайнявся волонтерством.

Мама та бабуся спортсмена продовжують залишатись під обстрілами у Харкові. Рідні Артема відмовились покидати рідну домівку.

Тому Почтарьов вірить у сили ЗСУ, які зможуть вигнати цих загарбників із України.

Що відомо про Артема Почтарьова

Двічі виступав на Олімпійських іграх у 2016 та 2020 роках.

Багаторазовий чемпіон України.

У Токіо програв у супернику з Малайзії Лі Зій Цзя – 21:5, 21:11.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким, і всім українцям, що загинули від рук ворожих військ.