Батьки захисника Динамо потрапили у водяну пастку в Херсоні після підриву Каховської ГЕС

Найближчі люди захисника київського Динамо та збірної України Олександра Караваєва лише нещодавно завдяки ЗСУ звільнились від окупації. Тепер на родину футболіста впало нове випробування.

6 червня окупанти підірвали Каховську ГЕС, що спричинило екологічну катастрофу. Найближчі населені пункти були затоплені водою, яка досі прибуває. Частина Херсону теж охоплена водою.

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Вода охопила частину Херсона

На жаль, у водяній пастці опинились й батьки футболіста київського Динамо та збірної України Олександра Караваєва, які нещодавно пережили окупацію. Журналіст Микола Васильков оприлюднив світлину з будинку батьків захисника "біло-синіх", які продовжують жити у Херсоні.

Як бачимо, що поруч вже затоплено, а евакуація неможлива через залитий водою міст. Місцеві за можливості пересуваються моторними човнами та просять про допомогу небайдужих, які теж мають подібні транспортні засоби.



Вид з вікна батьків Караваєва у Херсоні / Фото Миколи Василькова



Затоплення Херсона / Фото з фейсбуку maliarchuk.mk