Баскетболіст Звонов розгорнув прапор України: фанати влаштували овації – відео з гри НБА

Український баскетболіст Максим Звонов підтримав рідну країну на матчі НБА у США. Українець розгорнув величезний синьо-жовтий прапор.

Американці підтримують український народ

Баскетболіст київського Будівельника відвідав матч НБА між Маямі Хіт та Сан-Антоніо Сперс. Максим Звонов вкотре відзначився акцією на підтримку рідної України, яка дає гідну відсіч російському окупанту.

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Спортсмен на трибунах у США розгорну величезний синьо-жовтий прапор. Такий вчинок баскетболіста американці зустріли оваціями. Така реакція привела до появи сліз на очах Звонов.

Відео моменту Звонов виклав на своїй сторінці в інстаграмі. Максим подякував усім за підтримку.

Дякую за підтримку. Слава Україні! Героям Слава!,

– підписав відео баскетболіст.

Відео підтримки України у США

. Майже усю кар'єру Звонов провів у чемпіонаті України. Має досвід виступів у США та Румунії. У січні 2021 року баскетболіст повернувся у київський Будівельник та розпочав виступи під зміненим прізвищем на Звонов.

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