Баскетболіст Звонов розгорнув прапор України: фанати влаштували овації – відео з гри НБА
Джерело:інстаграм Максима Звонова
Український баскетболіст Максим Звонов підтримав рідну країну на матчі НБА у США. Українець розгорнув величезний синьо-жовтий прапор.
Американці підтримують український народ
Баскетболіст київського Будівельника відвідав матч НБА між Маямі Хіт та Сан-Антоніо Сперс. Максим Звонов вкотре відзначився акцією на підтримку рідної України, яка дає гідну відсіч російському окупанту.
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Спортсмен на трибунах у США розгорну величезний синьо-жовтий прапор. Такий вчинок баскетболіста американці зустріли оваціями. Така реакція привела до появи сліз на очах Звонов.
Відео моменту Звонов виклав на своїй сторінці в інстаграмі. Максим подякував усім за підтримку.
Дякую за підтримку. Слава Україні! Героям Слава!,
– підписав відео баскетболіст.
Відео підтримки України у СШАДо слова. Майже усю кар'єру Звонов провів у чемпіонаті України. Має досвід виступів у США та Румунії. У січні 2021 року баскетболіст повернувся у київський Будівельник та розпочав виступи під зміненим прізвищем на Звонов.
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