Баскетболіст курйозно послизнувся на рекламній наліпці та зазнав страшної травми: відео

Колишній центровий декількох клубів НБА Екпе Удо зазнав курйозної травми у Суперкубку Італії. Баскетболіст послизнувся на рекламній наліпці.

Курйозна травма на баскетбольному майданчику

Неприємний та водночас курйозний епізод стався у чвертьфіналі Суперкубка Італії з баскетболу. Екпе Удо постраждав від рекламної наліпки.

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Віртус здобув перемогу на власному майданчику над Тортоною – 74:66. Однак звитяга господарів була з гірким присмаком. Один із лідерів команди Екпе Удо зазнав серйозної травми. 34-річний баскетболіст отримав пошкодження без боротьби.

У півфіналі Віртус зіграє на виїзді проти Венеції. Гра відбудеться 20 вересня.

Удо захищав свій кошик, курйозно послизнувся на рекламній наліпці, яка була наклеєна на майданчику. Баскетболіст впав на паркет та самостійно підійнятись із нього вже не зміг. Він схопився за ногу та після допомоги медиків покинув майданчику на ношах.

Удо отримав травму через наліпку: відео

Раніше досвідчений Удо виступав за декілька команд НБА. Останнім його клубом у США стала Юта. Далі грав у Китаї. У складі Фенербахче у 2014 році став чемпіоном Європи, отримавши нагороду MVP Фіналу чотирьох Євроліги. У турецькому клубі центровий був лідером, став володарем Кубка Туреччини та чемпіонату.

Виступав за національну збірну на чемпіонаті світу та Олімпіаді-2020.

За висновками лікарів у Екпе розрив зв'язки надколінника. Через це курйозне падіння баскетболіст ще довго не вийде на паркет.