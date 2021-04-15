Лука Дончич закинув триочковий під фінальну сирену й вирвав Далласу перемогу: відео

У рамках баскетбольної ліги НБА 15 квітня відбувся матч між командами Західної Конференції – Мемфісом і Далласом. Виїзну перемогу на останній секунді гри вирвали Меверікс.

Дончич став автором переможного 3-очкового кидка

За 1,8 секунди до завершення гри Мемфіс вів у рахунку 113:111. Баскетболісти Далласа мали шанс на останню атаку і вкидали на половині Ґріззліс.

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Розігруючий Меверікс Лука Дончич став автором переможного 3-очкового кидка та вирвав для Далласа перемогу – 114:113.

Лука Дончич відправив м'яч у кошик з-за дуги під сирену. Словенець отримав передачу та кинув попри опір суперника з однієї ноги. М'яч дивом опинився у кошику.

У матчі проти Мемфіса на рахунку Дончича 29 очок, 5 підбирань, 9 передач і 2 перехоплення.

Команди розташовуються поряд у турнірній таблиці. Даллас посідає 7 місце, а Мемфіс – восьмий.